Contest fotografico per studenti e non solo: ecco tutti i nomi dei vincitori

Un’occasione per valorizzare cultura, tradizione, monumenti e paesaggi naturalistici di Aragona mettendo in gioco tutta la comunità locale, senza limiti di età

Si chiama "ValorizziAMO Aragona" il contest fotografico che, dal 25 luglio al 23 agosto, ha visto più di 50 aspiranti fotografi protagonisti di uno speciale racconto per immagini del caratteristico borgo agrigentino.

L’iniziativa, inserita nelle attività 2020/2021 di "Animazione territoriale", è stata promossa dalla rete delle associazioni di volontariato di Aragona: ADAS (Associazione Donatori Autonoma di Sangue), Associazione Facilmente e il G.V.V. (Gruppi di Volontariato Vincenziano) di Aragona con il supporto del Centro di servizi per il volontariato di Palermo.

Un’occasione per valorizzare cultura, tradizione, monumenti e paesaggi naturalistici di Aragona mettendo in gioco tutta la comunità locale: giovani, adulti, anziani, studenti e non solo, grazie alla tecnologia e alla modalità di voto online, anche chi, per motivi di lavoro, ha dovuto abbandonare il proprio paese, ha potuto sentirsi ancora parte della comunità aragonese.

Quattro le categorie in gara:

Studenti della scuola primaria

Studenti della scuola secondaria di primo grado

Studenti della scuola secondaria di secondo grado

CIttadinanza Aragonese

Per la scuola primaria vincono Elena Profetto, Alice De Santis, Vincenzo Caci e Giada Galluzzo.

Per la scuola secondaria di primo grado vincono Sofia Mirella Geraci e Salvatore Malli.

Per la scuola secondaria di secondo grado vincono Gabriele Galluzzo, Rosy Miriam Capodici e Rossana Cacciatore.

Nella categoria "Fuori concorso" i premi vanno a Simona Chiarelli, Francesca Parello, Maria Rosa Zambuto e Giuseppe Capodici.

Due gli appuntamenti per la cerimonia di premiazione: