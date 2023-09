Centri per l'impiego, i quesiti del concorso erano ambigui: candidata favarese vince il ricorso

Candidata favarese al concorso per il potenziamento dei centri per l'impiego lamenta la circostanza che i quesiti delle prove di esame sono ambigui e la Regione accoglie il suo ricorso.

La donna, adesso, potrà rientrare in una posizione utile della graduatoria. Nel 2021, in particolare, il dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale indiceva un concorso, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, di 334 unità di personale per il profilo specialista in mercato e servizi per il lavoro.

Conclusa la procedura veniva resa pubblica la graduatoria finale di merito e, fra i candidati esclusi, figurava una favarese in quanto le era stato attribuito un punteggio (20,55 punti) inferiore rispetto a quello minimo (21 punti) previsto per il superamento del concorso.



La donna, quindi, lamentando la non corretta formulazione di tre quesiti contenuti nel questionario della prova scritta, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, decideva di impugnare la graduatoria finale di merito e gli atti connessi mediante la proposizione del ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana.

Già in fase cautelare era stata decisa una sospensione. Nella fase di merito, inoltre, veniva dimostrato che l’insufficiente valutazione e la conseguente esclusione dal concorso era dipesa dalla non corretta stesura e valutazione di tre domande, che se all’opposto fossero state valutate correttamente dalla commissione d’esame, avrebbero permesso il superamento del concorso.

"Nello specifico - sottolinea l'avvocato Rubino in una nota con cui ricostruisce la vicenda -, la difesa della ricorrente, evidenziava che in base a quanto pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa i quesiti di una prova concorsuale devono essere formulati in modo che vi sia assoluta certezza e univocità nella soluzione, mentre, nel caso di specie, i quesiti oggetto di contestazione non erano stati formulati né in maniera univoca né certa".

La Regione, dopo avere chiesto una serie di pareri, fra cui quello del Consiglio di giustizia amministrativa, dovrà accogliere il ricorso della candidata.