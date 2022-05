Concorsi truccati all'università, annullata l'interdizione: il figlio del prof Gulotta può tornare a lavorare

otrà tornare a lavorare Leonardo Gulotta, indagato nell'ambito dell'inchiesta del Nas su alcuni concorsi truccati al Policlinico, assieme a suo padre, il professore in pensione Gaspare Gulotta ((71 anni, originario di Santa Margherita Belice, finito ai domiciliari) e la sorella Eliana, medico in servizio all'ospedale Civico. Il tribunale del Riesame ha infatti annullato l'interdizione dai pubblici uffici per un anno che era stata disposta per lui dal gip Donata Di Sarno l'8 aprile scorso.

I giudici hanno accolto le tesi degli avvocati Monica Genovese e Giovanni Cascioferro, che difendono Leonardo Gulotta. A fine aprile, sempre il Riesame, aveva già revocato la misura cautelare, cioè l'obbligo di presentazione alla polizia giudizaria.

Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Sergio Demontis e del sostituto Andrea Fusco, Leonardo Gulotta, allora specializzando all'università di Messina, avrebbe utilizzato le sale operatorie del reparto di Chirurgia diretto dal padre come una sorta di palestra: avrebbe assistito senza autorizzazione a diversi interventi e per giunta mentre sarebbe stato in malattia, grazie ad un falso certificato medico, rimediato dal professore.