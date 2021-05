Concessioni demaniali scadute e non rinnovate, sequestrati tutti i box del porto di Licata

Cinquanta box - su cinquanta esistenti - dell'area portuale di Licata sono stati posti sotto sequestro dai militari della Capitaneria di porto. Tutti sono risultati essere, durante il maxi controllo effettuato ieri, con la concessione demaniale scaduta e non rinnovata.

I box utilizzati da pescatori e imprenditori ittici erano nella disponibilità del Comune che procedeva ad assegnazione a quanti ne avevano fatto, o ne facevano, richiesta. Di fatto, dunque, al rinnovo della concessione demaniale avrebbe dovuto pensarci proprio l'ente. Cosa che non sarebbe stata fatta e che ha fatto scattare ieri i sequestri perché s'è configurata la fattispecie dell'occupazione abusiva di demanio. Tutti i responsabili sono stati già denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. I box sequestrati sono stati, naturalmente, affidati all'amministrazione comunale.

Il maxi controllo di ieri - che ha determinato l'interdizione della darsena peschereccia di Marianello - è stato pianificato dopo che la passata settimana, proprio all'interno del porto: nel piazzale antistante alla sede della Guardia costiera, si era registrata una rivolta da parte dei pescatori. A scatenare l'inferno, allora, fu una contravvenzione per pesca in aerea protetta - poiché destinata al ripopolamento ittico - con reti fuori norma e scoppia. Decine e decine di pescatori si riversarono - dopo aver aperto il cancello - nel piazzale e si scagliarono contro le inferriate poste a protezione di finestra e portone di ingresso della Capitaneria di porto. Fortissimo l'allarme che è serpeggiò in quei momenti.

Ieri, accompagnato da momenti di tensione, il maxi controllo con più di 80 uomini schierati in campo. A garantire l'ordine pubblico, dando di fatto supporto al lavoro della Capitaneria, i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza.