Danneggiate sei auto e rubati 12 pneumatici: rivendita di macchine nel "mirino" dei ladri

Si sono intrufolati, approfittando del favore della notte, in una rivendita di autovetture lungo la statale 115. Senza che nessuno si accorgesse di nulla, la banda di balordi - difficile ipotizzare che sia stato un delinquente solitario - ha danneggiato sei autovetture e rubato dodici pneumatici. Un furto che ha provocato danni, e non di poco conto, ai titolari della concessionaria e sul quale stanno indagando adesso i carabinieri.

Tutto è accaduto nella notte di martedì scorso, ma la notizia è trapelata dal fitto riserbo investigativo soltanto oggi. A denunciare l'episodio di criminalità sono stati i titolari dell'attività imprenditoriale che, al momento della riapertura, fatta la scoperta, hanno chiamato i carabinieri prima e poi hanno formalizzato la denuncia a carico di ignoti.

Il danno provocato alla rivendita di auto pare che non sia stato ancora quantificato nell'esatto ammontare, ma è certamente importante visto che, appunto, sono state ben sei le auto danneggiate e una dozzina i pneumatici portati via. Danni anche alla porta di ingresso che è stata pesantemente forzata. E non dovrebbero essere coperti da polizza assicurativa.

I militari dell'Arma hanno subito notiziato la Procura della Repubblica che si sta occupando, naturalmente, di coordinare l'attività investigativa.