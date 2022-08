Tommaso Paradiso nella Valle, quando il calore degli agrigentini riesce a travolgere: "Non fatemi emozionare"

Concerto travolgente anche per quanti, non rientrando a pieno titolo fra i fans, hanno accompagnato amici o fidanzate

L'entusiasmo - e non soltanto fra le più giovani - era palpabile già alle 19,15: quando è iniziata l'attesa davanti al botteghino e ai cancelli del teatro Valle dei Templi. Sold-out, e già tre giorni prima della calendarizzata data, per il concerto di Tommaso Paradiso che, ieri sera, nell'ambito del festival "Il Mito", ha letteralmente sbaragliato. Alle 21,34 - puntualissimo come un orologio svizzero - il cantautore romano è salito sul palco. E lo ha fatto con aria informale e scanzonata, quasi come se fosse davanti ad un sacco di amici. Ad un certo punto, però, visto che i 4.200 spettatori erano in delirio ha ammesso: "Non mi fate emozionare, se cominciamo adesso che dobbiamo fà?". Agrigento lo ha, infatti, veramente travolto con tutto l'entusiasmo di cui è sempre stata capace.

Concerto travolgente anche per quanti, non rientrando a pieno titolo fra i fans, hanno accompagnato amici o fidanzate. "Questa non la so proprio, ma è bellissima" - ha detto, ad un certo punto, un trentenne abbracciando la donna che aveva accanto - . Quando sono arrivati i brani più passati dalle radio è stato veramente un tripudio di applausi, urla e smartphone alzati per immortalare ogni respiro dell'ex frontman di Thegiornalisti.

Né all'interno del teatro Valle dei Templi, né all'esterno - per rigorosa cronaca dei fatti - si sono registrati problemi o disordini. Tutto è filato liscio, senza intoppi, senza ritardi o rallentamenti. Ha funzionato alla perfezione anche il servizio di bus-navetta. "Speriamo che torni di nuovo da queste parti - ha detto, uscendo dal teatro, una quarantenne - . Mi ha veramente conquistata!".