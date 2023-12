Varchi, metal detector e divieti per il concerto dei Tiromancino: la Questura ha varato il piano di sicurezza

Sono saliti a circa 10mila, e non 7mila come preventivato negli scorsi giorni, gli spettatori che domani sera dovrebbero essere in piazza Marconi, ad Agrigento, per assistere al concertone di Capodanno dei Tiromancino. Il palcoscenico - con una superficie di 12 x 10 metri - è stato già montato e il Comune ha prodotto la relativa certificazione. Così come sono arrivate in Questura anche la licenza e il piano Safety. E', di fatto, tutto pronto o quasi per la notte più lunga dell'anno e la Questura, dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Filippo Romano, ha già predisposto il potenziamento di tutti i servizi di vigilanza e sicurezza. A spendersi, enormemente, e non soltanto durante la riunione tecnico-organizzativa, per come riconosciuto dalla stessa autorità di Governo è stato il vicario del questore, il primo dirigente Francesco Marino. Il piano di sicurezza è stato siglato dal questore Tommaso Palumbo.

L'obiettivo è, naturalmente, uno soltanto: garantire l'ordine e la sicurezza pubblica affinché tutti gli spettatori possano godersi l'evento. Il dispositivo è stato già rodato lo scorso anno per l'esibizione di Achille Lauro.

Lo show della città dei Templi comincerà alle 22,30 e durerà almeno fino alle 3,30. Il clou sarà appunto il concerto dei Tiromancino. In piazzetta San Calogero, già dal primo pomeriggio di domani, sarà istituto il centro operativo di coordinamento. Il comando della polizia municipale, prevedendo che la maggior parte degli spettatori raggiungeranno l'area del centro urbano con dei mezzi propri, ha già firmato l'ordinanza che, prevedendo anche le aree di parcheggio, regola la viabilità. I vigili urbani si occuperanno di regolare la circolazione stradale, chiudendo - con sbarramenti e transenne - laddove previsto il transito.

Carro attrezzi pronto ad entrare in azione

Con anticipo, grande anticipo, rispetto all’orario di inizio dell'evento, tutte le aree della zona di piazza Marconi dovranno essere sgombere da veicoli. Ed ecco perché verrà impiegato un carro attrezzi per la rimozione immediata di veicoli. Gli sbarramenti, con auto della polizia locale, verranno istituti in via Crispi e salita Coniglio; vie Crispi-Europa; viale Della Vittoria nell’intersezione con salita Coniglio e vie Delle Torri-Empedocle.

Pattugliamenti lungo le statali

La polizia Stradale - secondo quanto disposto durante la riunione tecnico-organizzativa svoltasi in Questura - intensificherà i servizi lungo le strade statali 115 e 624 in particolar modo.

I divieti già firmati

Oltre al divieto di fuochi d'artificio e petardi e di portare al seguito ombrelli, aste per selfie e oggetti contundenti vari (dalle ore 21 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio", il sindaco Franco Micciché ha disposto il divieto di portare al seguito bevande in lattine e bottiglie di plastica sigillate con il tappo e il divieto di vendita di bevande alcoliche, anche da asporto, dalle 22 di domani alle ore 6 di Capodanno. Dei controlli, in questo caso, si occuperanno gli agenti della polizia municipale. La Protezione civile comunale fornirà mezzi e personale per l’intera durata della manifestazione.

Controlli con metal detector ai varchi e piano sanitario

Per assicurare, qualora dovesse servire, l'assistenza sanitaria verranno dislocate diverse ambulanze con soccorritori, sei squadre di soccorso appiedate e posto di comando avanzato. Come detto, s'attendono circa 10mila spettatori, fra cui una trentina di disabili. I varchi d'accesso in piazza Marconi - verranno aperti alle ore 21 e non prima - saranno transennati e presidiati da una società di sicurezza oltre che dalle forze di polizia. Si utilizzeranno metal detector e conta persone per effettuare i controlli. Sono previsti anche addetti antincendio, riconoscibili perché indosseranno pettorina o gilè apposito. Gli spettatori verranno assistiti anche dal personale di servizio di stewarding (complessivamente una trentina di volontari) predisposto dall’organizzazione dell’evento. Come sempre, il pubblico non potrà occupare spazi che non siano esplicitamente destinati allo stazionamento, lasciando totalmente liberi i varchi ed ogni spazio di deflusso dalle aree.

La direzione dei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica - per tutto l'intero evento - spetta alla Questura con i propri funzionari. A dare man forte, naturalmente, anche i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia provinciale, i vigili urbani. Con largo anticipo verrà fatta anche un’accurata ispezione e bonifica della piazza, e non solo, dove si terrà l'evento. Questo per accertarsi che non vi siano insidie o pericoli. Controlli verranno fatti anche per prevenire e reprimere possibili reati.

I varchi

Come già organizzati lo scorso anno, i varchi saranno in via Delle Torri, via Roma, piazza Marconi-via Acrone-altezza hotel Exclusive, traversa via Pirandello-via Empedocle, scalinata da piazza Marconi-via Empedocle, altezza banca Unicredit, parcheggio sotto la stazione ferroviaria, via Crispi-altezza scale che conducono in via Esseneto, via Crispi, viale Della Vittoria, piazzetta San Calogero-ingresso via Lauricella. Sarà categoricamente vietato stazionare su percorsi di accesso, esodo e ogni altra via di fuga. Ai varchi, le forze di polizia controlleranno gli spettatori, le borse con i metal detector portatili. Chi si occuperà della sicurezza dei varchi, sarà tenuto a segnalare alle forze dell’ordine le persone che rifiutano il controllo e quelle che sembrano essere alticci o sotto effetto di stupefacenti.

Forze dell'ordine in campo

Per garantire i servizi di ordine pubblico, vi sarà in campo quasi tutta la Questura di Agrigento: compresi i dirigenti delle varie divisioni e sezioni e gli agenti della polizia Scientifica. A rinforzo, per l'ordine pubblico, anche una squadra del reparto Mobile. Lo stesso farà la compagnia dei carabinieri. La polizia provinciale impiegherà 14 unità nella fascia oraria 16-22 e sedici dalle 21,30 fino alla fine dell'evento. Controlli meticolosi saranno garantiti anche per lo spettacolo pirotecnico che, allo scoccare della mezzanotte, verrà fatto nei pressi di viale Europa.