Capodanno 2024, Ciulla: "Puntiamo sempre più in alto, lavoriamo per partecipare alla Bit"

"Agrigento deve puntare sempre più in alto, alla promozione di quella che è destinata, step by step, a diventare una meta turistica degna di questo titolo. Stiamo lavorando ad una importante vetrina anche negli eventi fieristici internazionali, prima fra tutte, in ordine cronologico, la prossima Bit 2024 che si terrà a Milano dal 4 al 6 febbraio 2024". Lo scrive, facendo il punto sul Capodanno in piazza Marconi, l'assessore alla Cultura e al Turismo si palazzo dei Giganti Costantino Ciulla. "Siamo consapevoli che la strada intrapresa è ampiamente ardua e tutta in salita, ma operando in sinergia e nell’esclusivo interesse della città si potranno raggiungere importanti traguardi, sempre disponibile con tutti al dialogo ed al confronto" - ha tenuto a sottolineare nella nota giunta nella notte appena trascorsa - .

"Un plauso va all'organizzazione dell'evento che ha lavorato incessantemente nei giorni scorsi e si è concentrata, fino a pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo, senza tralasciare alcun dettaglio nel rispetto alle norme di Safety & Security garantendo così lo svolgimento fluido e sereno dell’intera manifestazione - ha aggiunto l'assessore Ciulla - . Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone coinvolte: dall'organizzazione agli artisti, dai presentatori agli operatori dietro le quinte, le maestranze, i tecnici, le istituzioni e tutti quanti altri hanno contribuito in qualche modo per la buona riuscita dello spettacolo".

Ciulla ha ringraziato "il prefetto Filippo Romano e il suo vicario Massimo Signorelli, il questore Tommaso Palumbo e tutti i dirigenti che si sono prodigati per analizzare e prevenire tutte le criticità legate allo svolgimento della manifestazione. Mi corre l’obbligo di ringraziare il vicario del questore, Francesco Marino, e il dirigente della Pasi Corrado Empoli, quest'ultimo presente fin dalle prime ore della serata e fino all'alba per coordinare tutte le attività e garantire la pubblica incolumità di tutti. Grazie a tutte le donne e uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, questi detentori di un delicato ruolo chiave nella gestione delle misure di safety - ha continuato l'assessore comunale - . Ringrazio anche i dipendenti e i dirigenti comunali dei settori coinvolti, il personale della polizia Locale e della protezione civile del Comune di Agrigento, la protezione civile del Libero consorzio comunale, il 118, la Croce Rossa Italiana e tutti i volontari. Ringrazio infine tutte le istituzioni che hanno reso possibile, sovvenzionandole, le iniziative natalizie e del Capodanno ad Agrigento iniziando dall'amministrazione comunale, il Parco Valle dei Templi e l'assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana".

Ciulla s'è detto "ampiamente soddisfatto perché in centro città, in piazza Marconi e nelle vie adiacenti, nonostante le numerose organizzazioni di veglioni ed eventi nell'hinterland, si sono riversate migliaia di persone. Questo fa assolutamente bene all'economia locale ed alla promozione della nostra città".