Il concerto dei Tiromancino per Capodanno, riunione tecnico-organizzativa per il piano di sicurezza

Verrà presentato mercoledì in Prefettura, da parte degli organizzatori, il piano di sicurezza al quale dovrà seguire quello sanitario per il concertone dei Tiromancino per il Capodanno in piazza Stazione ad Agrigento. Un passaggio fondamentale, indispensabile, affinché la Questura disponga i necessari controlli per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione tecnico-organizzativa, dopo il comitato provinciale della Prefettura, è stata aggiornata, dallo stesso prefetto, proprio per mercoledì.

Naturalmente, si voleva concludere tutto negli scorsi giorni, al momento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica appositamente convocato, ma la società organizzatrice dell'evento non aveva pronto proprio il piano di sicurezza. Ecco perché tutto è stato aggiornato a dopo Santo Stefano. E a seguire, inevitabilmente, verrà fatto un tavolo per pianificare chi - delle forze dell'ordine - dovrà occuparsi di chi e che cosa. Prefettura e forze dell'ordine stanno facendo tutti gli sforzi possibili per fare in modo che il Capodanno di piazza Stazione possa farsi in sicurezza, nella massima sicurezza possibile.