Il concerto di Lello Analfino a Sciacca, ecco come cambia la viabilità

Il concerto di Lello Analfino, stasera, in piazza Scandaliato a Sciacca, inizierà alle 20,30. E l'ingresso sarà gratuito. L’assessore comunale Antonino Certa ha disposto modifiche alla viabilità e l’ordinanza è stata firmata dal dirigente della polizia municipale Aldo Misuraca.

In centro storico, rimarrà chiuso al traffico veicolare corso Vittorio Emanuele, dalle ore 19 e fino all’1 (e comunque fino al termine del concerto). Sarà invece aperta via Licata. Il provvedimento sospende, dunque, per un giorno l’ordinanza sulla Ztl. In corso Vittorio Emanuele potranno accedere solo residenti e dimoranti occasionali (muniti di pass) solo per il raggiungimento delle abitazioni, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Sarà attivo il servizio del bus navetta, con un orario modificato. Il servizio, dalle aree di sosta di Gaie di Garaffe e viale delle Terme, sarà attivo dalle 19 alle 24.