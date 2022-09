E’ la serata di Irama: ecco come muoversi nella Valle dei Templi per andare a vedere il concerto

Ci si prepara ad un altro bagno di folla, con un pubblico ancora più numeroso di quello visto 2 giorni fa per Elisa. Ad esibirsi ai piedi dei templi illuminati, questa sera, ci sarà Irama: l’artista dei record e dei “tormentoni”, quello a cui basta annunciare una nuovo concerto per polverizzare tutti i record di vendita. Ad attenderlo ci sarà un vero e proprio “esercito” di ragazzini per un sabato sera che, per loro, si preannuncia memorabile. Irama (classe 1995) ha esordito al 66º Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo ”Cosa resterà” nella categoria "Nuove Proposte". Il successo vero è però arrivato dopo la vittoria ad “Amici” nel 2018. Poi un susseguirsi di successi con ben 35 dischi di platino e 5 dischi d'oro, corrispondenti a 2.485 000 unità di vendita certificate dalla FIMI.

Tutto pronto per quanto riguarda il piano viario predisposto per i 3 momenti cruciali: prima, durante e dopo il concerto. Viale Alberato chiuso a partire dalle 18:30 e accessibile solo a chi deve assistere allo spettacolo. I cancelli del teatro aperti alle 19:30.

Gli organizzatori raccomandano fortemente di raggiungere il teatro entro e non oltre le 21 - in ogni caso prima dell’inizio del concerto - per evitare difficoltà nell’individuazione del posto assegnato.

A disposizione del pubblico i bus navetta della TUA che effettueranno delle fermate in viale Leonardo Sciascia per consentire al pubblico di parcheggiare al Villaggio Mosè e di raggiungere il teatro a bordo dei mezzi pubblici. Basterà esibire il biglietto del concerto per salire sui bus navetta. Tali mezzi effettueranno tutte le fermate presenti al Villaggio Mosè che normalmente si fanno nei normali percorsi urbani. Il capolinea sarà la rotonda Giunone dove il pubblico scenderà dal mezzo per raggiungere a piedi il teatro percorrendo alcune decine di metri.

C’è sempre a disposizione, naturalmente, il parcheggio interno del teatro al costo di 3 euro. Sarà disponibile anche il parcheggio (sempre a pagamento) di Porta V, nei pressi della clinica Sant’Anna, dal quale si potrà raggiungere il teatro a piedi percorrendo il viale La Loggia per circa un chilometro. Il cosiddetto “Viale alberato” sarà interdetto al traffico ad eccezione dei taxi che saranno a disposizione del pubblico per i trasferimenti brevi dal parcheggio di Porta V fino all’ingresso del teatro: questa è la soluzione più comoda (perché permette di essere accompagnati con mezzo privato fino ai cancelli) ma anche più costosa.

Il vademecum per i disabili

Il varco stradale per raggiungere il Teatro Valle dei Templi, esclusivo per i soggetti disabili, sarà quello della rotonda di Porta Aurea e non quello della rotatoria Giunone. Le auto degli accompagnatori potranno quindi attraversare tutto il viale La Loggia fino ad arrivare ad un ingresso del teatro appositamente riservato ai disabili.

Le auto degli accompagnatori (soggetti che hanno peraltro diritto all’ingresso gratuito omaggiato dagli organizzatori) potranno essere parcheggiate direttamente lungo il viale La Loggia, ovviamente sul margine della carreggiata e senza intralciare il transito di altri mezzi di servizio o di soccorso. La sosta in tali spazi è consentita solo a mezzi provvisti di pass disabili.

I soggetti portatori di handicap hanno uno spazio a loro riservato all’interno del teatro, accessibile solo a chi, preventivamente, in fase di acquisto del biglietto, ha comunicato agli organizzatori la propria condizione di disabilità e la presenza di un accompagnatore al seguito.

Gli accompagnatori dovranno comunque stare accanto alla persona che stanno assistendo per tutta la durata del concerto e non dovranno allontanarsi per cercare posto altrove.

I soggetti disabili che non hanno specificato la presenza di un accompagnatore o che non hanno preventivamente comunicato agli organizzatori la loro condizione di disabilità hanno ovviamente facoltà di assistere al concerto in modo del tutto autonomo e nei normali posti destinati al pubblico. Potranno anche accedere al teatro utilizzando gli ingressi convenzionali. Ma in questo caso non avranno la possibilità di usufruire dei servizi di assistenza sopraelencati.