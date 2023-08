Fuggi fuggi dopo quasi due ore di attesa sotto la pioggia, migliaia di fan delusi al concerto di Geolier

Due ore di attesa, gran parte delle quali trascorse sotto la pioggia, prima che il temporale facesse saltare l'impianto di illuminazione e provocare il fuggi fuggi fra le migliaia di fan in attesa del concerto di Geolier.

L'esibizione del rapper napoletano, in programma per ieri sera a partire dalle 22,30 all'Area summer club di via Cavaleri Magazzeni, attorno a mezzanotte e mezzo è stata annullata. In nottata l'artista ha comunicato, con una storia sul proprio profilo Instagram, che l'evento era stato riprogrammato per questo pomeriggio alle 18.

Molti fan, soprattutto giovanissimi, hanno però protestato per la gestione del concerto e, in particolare, per la calca esagerata che si è creata per l'ingresso nel locale e il ritardo con cui l'artista avrebbe programmato di salire sul palco nonostante i fans fossero in attesa della sua esibizione sotto la pioggia.

L'annullamento, peraltro, non è stato comunicato ma, quando si sono spente le luci e gli altoparlanti, prima ancora che Geolier facesse il suo ingresso, la gente ha dato vita a un fuggi fuggi sotto il temporale. In molti hanno polemizzato sui social, qualcuno ha detto di avere pure scritto al cantante per lamentare ritardi e carenze organizzative. Oggi pomeriggio, intanto, si prova a replicare.

Ma c'è un pasticcio in più: in molti, infatti, hanno buttato il biglietto cartaceo subito dopo l'ingresso (altri hanno quello digitale caricato sul telefono) e si chiedono come potranno accedere.