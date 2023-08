Ferragosto con Elettra Lamborghini a San Leone, il Codacons: "Nessun piano di viabilità e sicurezza per il concerto"

Ferragosto in piazzale Giglia con Elettra Lamborghini: il Comune, tuttavia, non ha predisposto alcun piano del traffico o di sicurezza per l'evento. A denunciarlo è il responsabile del dipartimento regionale dipartimento enti locali del Codacons, Giuseppe Di Rosa.

"Nulla è dato sapere, eppure il Comune - dice - entro 48 ore lavorative dall’evento, doveva formulare una ordinanza per la sicurezza dei cittadini, doveva avere o rilasciare, un permesso per i pubblici spettacoli, doveva programmare tutto per la sicurezza dei cittadini".

Di Rosa attacca: "La realtà è davanti agli occhi di tutti, ad Agrigento l’amministrazione odierna è la più allergica al rispetto delle regole di trasparenza e nella gestione della cosa pubblica".