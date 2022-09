Coez, “La musica non c’è” e 4 mila persone nella Valle: il rapper-cantautore emoziona e fa ballare

Il ricordo più bello è sicuramente il coro di quasi 4 mila persone che ha cantato “La musica non c’è”: è la canzone più popolare di Coez, quella da intonare a squarciagola in una notte d’estate tra entusiasmo e malinconia, con tutte le torce degli smartphone accese a sostituire gli accendini di una volta.

Silvano Albanese (questo il suo nome all’anagrafe) ieri sera al teatro Valle dei Templi - ancora una volta “tutto esaurito” dopo i sold out di Elisa, Irama, Tommaso Paradiso e Il Volo - ha messo un ulteriore sigillo a quello che è uno dei suoi meriti artistici più importanti: conciliare il rap con il cantautorato. Due mondi che apparentemente non potrebbero “armonizzarsi” ma che hanno finito per incontrarsi: essere rapper e cantautore non è una “stonatura” ma, anzi, è un mix capace di raccogliere un pubblico decisamente eterogeneo, proprio quello che ieri sera si è visto sotto la collina dei templi.

Un look essenziale quello di Coez rispetto a colleghi decisamente più stravaganti: t-shirt e pantaloni “total black”, occhiali da sole ed un gilet giallo catarifrangente. Meno attenzione all’originalità dell’outfit ma, in compenso, tanta sostanza nella sua musica.

Non solo le canzoni dell’ultimo album “Volare” - il cui titolo ha dato il nome al tour che si conclude proprio stasera a Catania - ma soprattutto i successi messi insieme negli ultimi 10 anni più importanti di carriera: quelli della formazione e poi della maturità. Da “grafitaro” che dipingeva per i quartieri di Roma a cantante dei “Brokenspeakers”, fino ad arrivare all’attività di solista e al successo commerciale e all’essere perfettamente riconoscibile nel mainstream.

Tutte le sue canzoni più famose sono state inserite in scaletta: pubblico in visibilio per “Domenica”, “E’ sempre bello”, "La tua canzone", “Ali sporche”, “Siamo morti insieme” solo per citarne alcune. Le ultime 2 datate addirittura 2012 (fanno parte dell’album “Non erano fiori”) ma che, a distanza di 10 anni, sono state accolte con un abbraccio vero, intenso, con il cantante che si è concesso ai suoi fan lasciando per alcuni istanti il palco come se galleggiasse sulle persone.

Poi a cena con gli organizzator al ristorante La Rottai, allo stesso modo in cui aveva fatto Elisa: “E’ uno di noi, una persona semplice e disponibile - ha detto Enzo Bellavia della Fondazione Teatro Valle dei Templi - che dopo quasi 2 ore di concerto ha voluto rilassarsi in un ristorante in riva al mare”. "Sono felice di chiudere qui in Sicilia il mio tour", ha detto l'artista.

Stasera toccherà a Drusilla, il prossimo weekend gran finale con 2 serate dedicate ad Eros Ramazzotti.