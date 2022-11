E' tutto pronto al teatro "Pirandello": venerdì l'esclusivo concerto di Baglioni e c'è chi si ostina a cercare ancora i biglietti

E' tutto pronto al teatro Pirandello. Dopodomani sarà la sera, la grande sera, dell'esclusivo concerto di Claudio Baglioni che è ormai "sold out" da tempo. Eppure un po' in tutta la provincia c'è ancora chi va a "caccia" di qualche biglietto. Di fatto, c'è chi spera in qualche rinuncia improvvisa, dovuta magari a causa di forza maggiore. Altri hanno già ripiegato, ma anche in quel caso non è stato per niente semplice trovare i biglietti, sul cine teatro Ariston di Trapani.

I biglietti per ”Dodici Note Solo Bis”, che porterà Baglioni nei più importanti teatri d’Italia, per Agrigento sono finiti lo scorso settembre e in poco più di un'ora. Fans e appassionati sono subito andati in fibrillazione non appena hanno saputo della data fissata e non si sono lasciati scappare l'occasione. Ma del resto i posti, al teatro "Pirandello", sono appena 500.

Claudio Baglioni è reduce anche dalla vittoria dell’edizione 2022 del prestigioso Premio Tenco, il maggiore riconoscimento della canzone d’autore italiana. Sempre al "Pirandello", il 10 dicembre, sarà poi la volta di Fabio Concato.