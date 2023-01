Capodanno e concerto di Achille Lauro, il sindaco: "E' stata una vera festa, le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro immane"

Lo aveva già fatto pochi secondi prima della mezzanotte. E' tornato a farlo, quasi a Capodanno concluso, questa sera. Franco Micciché, sindaco di Agrigento, ha avuto parole di encomio, e ringraziamento, per tutte le forze dell'ordine che hanno fatto un lavoro immane. Un lavoro però riuscito visto che, né in piazza Stazione, né in nessun angolo della città, e meno che mai sulle strade del ritorno a casa, si sono registrati incidenti, disordini, problemi.

"L'evento di Capodanno è stato un successo. La piazza era piena in ogni ordine e grado, ma ha funzionato tutto alla perfezione - ha detto Micciché - . E voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, ma principalmente la Questura, il vicario Francesco Marino e il dirigente della divisione Pasi Corrado Empoli. Sono grato anche alla polizia municipale, alla Protezione civile, alla Croce Rossa e alle associazioni di volontariato. Se tutto è andato per come sperato, in piena sicurezza ed ordine, è soltanto merito loro. Ognuno ha fatto la propria parte e siamo riusciti a festeggiare in vera, totale, armonia. Ed in piena sicurezza. E' questo il senso della festa".