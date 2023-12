Natale e Capodanno 2022, dopo un anno ecco i numeri: eventi costati quasi 700mila euro

Dopo un anno e innumerevoli articoli e interrogazioni in Consiglio comunale (ben 4 le trattazioni durante i question time) emergono i dati (quasi) definitivi e ufficiali sui costi delle iniziative di Natale e Capodanno del 2022.

A pronunciarli davanti gli interroganti nel corso dell'ultimo Question time in aula "Sollano" è stato l'assessore Costantino Ciulla, che in realtà si è più e più volte cimentato, sia questa volta che in passato, in un numero significativo di "non ricordo".

Se solo ad aprile i numeri emersi durante i lavori d'aula parlavano di un costo per le iniziative di circa 400mila euro - di cui 200mila solo l'evento di capodanno con Achille Lauro - il conteggio portato all'attenzione dei consiglieri nei giorni scorsi porta la lancetta intorno ai 700mila euro (620mila circa). Un importo rispetto al quale il Comune ha contribuito fino a 300mila euro, soldi che sono finiti in un unico calderone nella gestione condotta da Fondazione "Pirandello" e Dmo Valle dei Templi. Ed è qui il problema principale, perché appunto Ciulla ha più volte manifestato al Consiglio comunale la difficoltà di avere una documentazione completa da parte dei due enti, e soprattutto una netta individuazione di chi ha fatto cosa e chi ha pagato cosa. Un problema che nei fatti sussiste ancora, nonostante l'intervento dei giorni scorsi.

"Il contributo che era stato dato dal Comune, era un contributo alla fondazione Teatro Pirandello di euro 200 mila, no scusate, un contributo alla

fondazione Teatro Pirandello di euro 100 mila e un contributo al distretto turistico di 200 mila euro - dice a verbale -. Questi sono i contributi che il Comune di Agrigento ha erogato alla Fondazione. I soggetti che ripeto e ribadisco hanno organizzato altri eventi altre a quelli promossi per la quale ha compartecipato il Comune di Agrigento sotto forma di contributo sono raddoppiati in base all'attività che gli stessi hanno organizzato, gli stessi quindi distretto turistico e Fondazione teatro Luigi Pirandello oltre al contributo che abbiamo noi erogato e che ammonta a euro 301 mila per essere precisi complessivamente hanno fatto delle altre attività. Loro per ricevere il contributo avevano già rendicontato le somme che erano imputabili al Comune di Agrigento, quindi avevano dato dei giustificativi di sospesa per un totale complessivo di euro 300 mila. Dopodiché su vostra sollecitazione perché è corretto che sia cosi, abbiamo chiesto anche un elenco esaustivo di tutte le spese di tutte le cose che loro hanno organizzato quindi il distretto e la fondazione hanno presentato, l'ultima nota considerate che sono arrivate il 9 di ottobre". Il rendiconto finale è, appunto, di 400mila euro.

A questo si devono aggiungere le somme spese per la festa in piazza l'ultimo dell'anno.

"Il capodanno è costato, guardi c'è un elenco qui sono tre pagine di cose che se volete io vi metto a disposizione comunque sono a disposizione di tutti per carità. E' costato all'incirca 250 mila euro il capodanno dell'anno scorso - dice Ciulla - che era all'interno dell'iniziativa organizzata al distretto".

Tra le innumerevoli spese elencate sorprende non poco scoprire la presenza di un "ufficio stampa nazionale, addetti alla comunicazione, videomaker, fotografi, manager, affissioni, spot, spot televisivi, radiofonici, articoli , pubblicità" oltre ovviamente "cache artisti, integrazione impianto audio e luci, copertura, attrezzature, ladwall, supporto per ladwall, regia video, torretta per mixer". L'elenco spese analitico, garantisce Ciulla, è a disposizione di tutti.

Eventi troppo costosi? Eh, ma è colpa del costo della vita. "Non è scelta nostra, le condizioni di vita, quest'anno le cose purtroppo peggiorano sempre di più perché i costi di servizi, i costi di qualsiasi natura aumentano vertiginosamente - dice Ciulla al Consiglio comunale -. E' chiaro che nessuno vuole fare spreco di denaro e non è assolutamente accettabile che venga detto questo perché la città ha goduto di grandi eventi che hanno dato una risonanza a livello nazionale di grandissimo livello".

Risposte che non hanno soddisfatto in alcun modo l'interrogante, l'ex sindaco Lillo Firetto, che ha evidenziato come si attendesse da mesi una risposta più concreta e analitica, soprattutto rispetto a chi ha fatto e pagato cosa. E intanto, un nuovo capodanno è arrivato.