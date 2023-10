Concerti estivi a piana San Gregorio, il Parco incassa oltre 60mila euro da Bellavia

Ammontano ad oltre 60mila euro le somme incassate dal Parco Archeologico a titolo di canone demaniale per la stagione di concerti nella Valle dei Templi a piano San Gregorio.

Gli importi derivano dalla convenzione stipulata con il privato che ha ottenuto l'uso dell'area questa estate che, a sua volta, è la conclusione di una manifestazione d'interesse che arrivò - come si ricorderà - dopo forti polemiche e l'intervento del gruppo parlamentare all'Ars di Fratelli d'Italia.

Proprio nella convenzione stipulata, il privato si faceva carico, oltre del pagamento di un canone di circa 2300 euro, anche di garantire il 10% degli introiti per l'uso del parcheggio e il 3% per i ticket venduti per ogni spettacolo. Adesso le somme sono state versate al Parco e gli importi risentono ovviamente dei biglietti venduti e degli spettatori per ogni iniziativa.

La somma più alta, ma per due serate, è quella versata per i Modà, cioè 10.500 euro. In realtà più significativo è il canone pagato per lo spettacolo di Zucchero, con 8900 euro. Solo 5mila circa per Morandi, 6600 per Gigi D'Alessio, 4900 per Ranieri e 4800 euro per Renga e Nek. Ottomila euro invece sono stati versati per lo spettacolo di Venditti e De Gregori, 5281 euro per la serata di Enrico Brignano e 7200 euro per il concerto dei Pooh.

Si dovrebbe comunque trattare solo di una parte delle somme versate all'ente regionale: era stato lo stesso patron Enzo Bellavia, in una nota, a parlare 120.000 euro incassati dal Parco come introiti diretti e indiretti legati alle nostre manifestazioni", auspicando che le somme si potessero spendere per "programmare la pulizia e l’illuminazione del viale alberato (che comunque è comunale, non del Parco ndr), sistemare le aree limitrofe e gli ingressi al teatro, realizzare la segnaletica, creare una pensilina per la fermata degli autobus, realizzare

le strisce pedonali, ripristinare la recinzione, realizzare i vialetti battuti delle vie di fuga, delle aree di ammassamento e del parcheggio. Se la proprietà dell’area non ha possibilità di effettuare tali interventi di manutenzione, sarebbe dunque auspicabile l’applicazione del principio di compensazione".