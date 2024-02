Le lettere di Aldo Moro svelate da Fabrizio Gifuni: “Sono come un meteorite, dobbiamo decidere se tenerlo caldo o farlo raffreddare"

Chi ha visto il film “Esterno notte” di Marco Bellocchio, in cui Fabrizio Gifuni interpreta Aldo Moro, o letto il libro che ha lo stesso titolo dello spettacolo - “Con il vostro irridente silenzio” - pensava di sapere tutto, o quasi, di ciò che avrebbe visto e sentito dal vivo ieri sera al Palacongressi per l’unica tappa siciliana dello spettacolo che l’attore romano sta portando in giro per l’Italia.

Ma la versione teatrale di questo progetto complesso e perfettamente compiuto è stata una sorpresa per tutti: ci si aspettava certamente un monologo concentrato sulle lettere che il presidente della Dc, sequestrato e ucciso dalle Brigate rosse nel 1978, scrisse durante i 55 giorni di prigionia, ma non un fiume di parole così potente, impetuoso e serrato che solo un fuoriclasse è capace di creare e soprattutto “fare arrivare” al pubblico. Mai un’incertezza, neanche la minima esitazione: Gifuni ha dimostrato che raggiungere la perfezione assoluta sul palco è cosa possibile.

Ha sapientemente cominciato il suo spettacolo con una introduzione asciutta ed esaustiva, illustrando i fatti di cronaca essenzialmente nel loro mostrarsi e senza commenti di contorno. Poi la parte drammaturgica, costituita da quelle carte scritte dal prigioniero che acquisisce gradualmente la consapevolezza di una fine prossima ed inevitabile, dello sgretolamento della speranza di poter essere aiutato e magari salvato da chi avrebbe potuto e non lo ha fatto.

E così, tutto d’un fiato, ecco che le lettere di Moro si avvicendano come un fiume in piena, con delle pause che servono appena a riprendere fiato, scandite da una parola ricorrente, unico elemento che separa un pensiero dall’altro: “Memoriale”.

“Le lettere di Moro - aveva spiegato Gifuni preparando il pubblico del Palacongressi, costituito soprattutto da studenti arrivati da diverse scuole della provincia - sono come un meteorite che è appena piombato qui. Possiamo decidere se tenerlo caldo e trattarlo con la massima delicatezza oppure farlo raffreddare dimenticandolo”.

Il compito di Gifuni è proprio quello di non disperdere nell’oblio queste preziose testimonianze di un uomo che non perde mai la lucidità e che tratteggia lo scenario politico, economico e sociale di quel tempo con una minuziosità davvero straordinaria. Questo spettacolo dimostra che, in un’epoca dove si crede che in teatro ormai non ci possa più essere nulla di nuovo da inventarsi, è possibile trovare ancora spazio per la sperimentazione. “Con il vostro irridente silenzio” è un memoriale privato che viene reso pubblico con una forza dirompente, che spiazza anche lo spettatore più preparato e smaliziato. Ed è un effetto-sorpresa che funziona, anche perché ci racconta l’Italia di allora fornendoci gli strumenti per comprendere quella di oggi. E questo aspetto ha una funzione educativa di enorme valore.

La storia non rimane un ricordo o qualcosa di astratto che serve solo a farci conoscere da dove proveniamo: in questo modo diventa qualcosa di “vivo” grazie a qualcuno che è stato capace di darle corpo e voce. Non si pretende di dare una risposta a quesiti che la storia ci pone, ma è già un enorme risultato creare il dibattito e soprattutto lasciare una traccia, una sorta di tatuaggio sulla pelle delle generazioni a venire, alle quali è demandato il compito di mantenere in vita, appunto, la storia. Gifuni ha fissato questo preciso obiettivo e lo ha centrato.