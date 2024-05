La comunità missionaria Porta aperta nel "mirino" dei vandali: tagliati i tendoni

Vandali in azione contro la comunità missionaria Porta aperta: nella notte fra sabato e ieri qualcuno ha danneggiato la tenda allestita nella villa Bonfiglio per accogliere persone e famiglie in difficoltà.

A darne notizia, sulla pagina facebook è l'associazione "A servizio di ogni povertà" dove opera Maria Grazia Pellitteri, fondatrice della struttura, insieme alle altre suore.

"Con profonda amarezza e rabbia denunciamo un vile atto vandalico. Ignoti malviventi hanno tagliato le tende della struttura, creando ingenti danni. La tenda, inaugurata nel febbraio 2023, rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità. Offre un luogo di incontro e di aggregazione per giovani, famiglie e persone in difficoltà, ospitando attività come laboratori creativi, eventi culturali, incontri di formazione e momenti di preghiera".

L'associazione aggiunge: "Questo atto vandalico non solo provoca un danno materiale, ma rappresenta un'offesa al lavoro e all'impegno della comunità missionaria Porta aperta nel sostenere le persone più fragili e nel promuovere i valori di solidarietà e accoglienza. Le suore e i volontari della comunità, che con dedizione e impegno si adoperano per aiutare gli altri, si trovano ora ad affrontare le conseguenze di questo gesto insensato".

"Purtroppo - proseguono le suore - non è la prima volta che la tenda è stata vittima di atti vandalici, condanniamo fermamente questo gesto intollerabile e ci auguriamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. La comunità missionaria Porta aperta continuerà ad operare con dedizione e tenacia, grazie al sostegno di tutti coloro che credono nei valori di solidarietà e nel rispetto del prossimo. Invitiamo chiunque abbia informazioni utili - concludono - a contattare le forze dell'ordine".