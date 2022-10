Magazzini, appartamento e ruderi, c'è il bando: ecco cosa ha messo in vendita il Comune

C'è il bando di gara per vendere alcuni dei beni di palazzo dei Giganti. Il Municipio prova, naturalmente, a fare cassa liberandosi di quegli immobili che non gli servono più e che rientrano nel piano di alienazione approvato dal consiglio comunale.

Sono stati posti in vendita: i magazzini di via Amendola, angolo via Vullo, piano terra, adibiti originariamente ad officicina comunale. Si tratta di 200 metri quadrati e il prezzo a base d'asta è di 78 mila euro. In vendita - il prezzo a base d'asta è di 11.700 euro - anche 30 metri quadrati di magazzini in via Garibaldi, adibiti a deposito dell'ufficio tecnico; un appartamento di 50 metri quadrati in via Garibaldi al prezzo di 45 mila euro; un relitto stradale in via Imera, all'altezza del civico 132, di 176 metri quadrati, al prezzo di 1.500 euro e un relitto stradale in via Luigi Capuana, all'altezza del civico 35, al prezzo a base d'asta di 3.150 euro.

Nel bando sono state poste le clausole essenziali ai fini della successiva stipula a favore del contraente che ha formulato l'offerta migliore.