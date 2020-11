Il Comune è strutturalmente deficitario, chiusi gli asili comunali

Il Comune è strutturalmente deficitario da un punto di vista economico, chiusi gli asili comunali.

Il provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale attraverso una specifica delibera di Giunta firmata ieri e segue a sua volta la dichiarazione di criticità finanziara avvenuta la scorsa estate. Da quell'atto, infatti, è partita la ricognizione di costi di gestione tra le altre cose di asili e servizio di mense scolastiche, che ammontano a oltre 300mila euro a fronte di un incasso di 47mila euro per garantire l'assistenza per 37 bambini in totale.

Manca quindi "il rispetto dei livelli minimi di copertura dei servizi a domanda individuale" e l'ente ha quindi deciso di chiudere da subito gli asili anche perché a pendere sul Municipio è una pesante sanzione da parte del Ministero dell'Interno dell'1% su tutte le entrate correnti.

Il personale, nelle more, sarà trasferito ad altri incarichi.