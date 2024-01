Pnrr, in arrivo un nuovo sito on line del Comune: attivati servizi digitali

Servizi e cittadinanza digitale, via a nuovi servizi per gli agrigentini finanziati dal Pnrr. Ad annunciarlo è l'assessore Marco Vullo.

“Un risultato - ribadisce - che è il frutto di un lavoro di squadra che oggi è realtà e vede il Comune di Agrigento fare un netto passo in avanti nei processi di modernizzazione e di implementazione dei servizi per il cittadino. La nuova struttura del sito Web punta ad essere un’esperienza d’uso semplice e moderna per cittadini e funzionari, nel rispetto dei più recenti requisiti previsti per le piattaforme web della Pubblica Amministrazione. Il nuovo portale sarà sempre raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.agrigento.it. La realizzazione del nuovo sito internet è stata possibile grazie ai finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale del Comune di Agrigento. I servizi offerti daranno una serie infinite di agevolazioni per il cittadino e di fatto si potranno eseguire molteplici funzioni all’ente comune senza dover fare la spola tra casa e comune, questo dimostra che anche Agrigento si presenta con tutte le caratteristiche di un comune vicino ai tempi e al cittadino ed è il volano per fare sempre meglio.

E sulla digitalizzazione annuncio che ci sono in itinere altre sorprese e altri progetti che da qui a breve andranno a definirsi sempre con lo scopo di agevolare il cittadino".