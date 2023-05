A Realmonte arriva la "luce": firmato un accordo per installare nuovi impianti

A Realmonte arriva la "luce". L’amministrazione comunale di Realmonte ha infatti firmato un nuovo accordo per l'istallazione di nuovi impianti di illuminazione su aree ad oggi prive di impianti. La ditta New Energy, infatti. assumerà a proprie spese l’acquisto, la collocazione e la messa in funzione di nuovi corpi-illuminanti in tre macro aree del territorio.

“L'Amministrazione comunale - dichiara il sindaco Sabrina Lattuca - ha dimostrato che in squadra si può fare la differenza, nell’esclusivo interesse dei cittadini. Colgo l'occasione per ringraziare – conclude il sindaco Lattuca- l’assessore Fugallo, l'avvocato dell'Ente, Peppe Minio, che con la sua professionalità ha guidato il comune in un percorso virtuoso e l'avvocato della società, Rino Lo Giudice nonché la stessa New Energy, tutti i consiglieri, il presidente del consiglio, gli assessori e il geometra Enzo Cottone, che ha lavorato alacremente effettuando la ricognizione delle aree da illuminare e dell'impianto da ammodernare nonché il responsabili del I e II Settore, l’arch. Giuseppe Vella e il dottore Alesci".Politica è amministrare la Città- conclude il sindaco- L’amministrazione con questo importante atto ha dimostrato come sia ancora possibile fare politica nell’esclusivo interesse dei cittadini”.