Nuova versione de "Il canto dell'alba", gli "Artisti uniti" lanciano un messaggio di speranza

Un messaggio di speranza e di augurio per una nuova alba post Covid è stato lanciato dagli “Artisti uniti per Agrigento” che hanno donato alla città una nuova versione del “Canto dell’alba” scritta dal maestro Pippo Flora. Sulle note del celebre brano della tradizione popolare, rielaborate per l’occasione dall’avvocato Alessandro Patti, hanno cantato, giornalisti, attori, musicisti, volti noti della città dei Templi, tutti accomunati dall’amore per la propria terra e per la passione per la musica.

Una collaborazione che ha portato alla produzione di un video clip donato alla città e che il Comune di Agrigento ha voluto presentare. Il "battesimo" ufficiale era previsto al teatro Pirandello di Agrigento ma, per problemi tecnici, in mattinata, la conferenza di presentazione è stata trasferita nell’adiacente ex collegio dei Filippini. Gli spazi ridotti della sala però non hanno permesso il rispetto delle misure di distanziamento imposte dalle normative antiCovid.

