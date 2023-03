“Gravissime irregolarità e disservizi nell’attività del Comume”: arriva il commissario ispettivo

Al Comune di Naro si è insediato oggi, venerdì 24 marzo, il commissario ispettivo regionale Giovanni Coco che sta già svolgendo l’attività di commissario per il dissesto.

La verifica è stata disposta dall’assessorato alle autonomie locali in seguito a specifica segnalazione della Prefettura di Agrigento scaturita dalla relazione del segretario generale dell’ente che ha segnalato “gravissime irregolarità e disservizi nell’attività amministrativa del Comune”. Il commissario dovrà accertare la situazione e riferire alla Regione per consentire di valutare “eventuali iniziative, anche di supporto, da porre in essere nei confronti del Comune di Naro”.

“Ho incontrato questa mattina il dottor Coco - ha detto il sindaco Maria Grazia Brandara - e ho manifestato la mia massima disponibilità a collaborare nella sua azione di accertamento che, è necessario chiarirlo, non riguarda la mia amministrazione comunale bensì l’attività burocratica dell’Ente.

Si tratta, per di più, di un’attività di verifica che ho a lungo auspicato rispetto ad alcune circostanze che ho prontamente segnalato alle autorità preposte”.