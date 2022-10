Montallegro, manca l'autista per lo scuolabus: ci penserà il sindaco

Al Comune di Montallegro manca l’autista per il servizio scuolabus, a sostituirlo ci pensa il sindaco. Il primo cittadino Giovanni Cirillo, come raccontato sui social dell'assessore Giuseppe Cinquemani, è in possesso della patente di guida per questa specifica tipologia di mezzi e può quindi supplire alla carenza dell'Ente.

L'impegno, stando quanto annunciato, proseguirà per tutto l'anno scolastico, fornendo quindi un servizio molto utile alla piccola comunità.