Dopo anni di abbandono via ai lavori alla scuola di via Apollo XI

Si svolgerà lunedì 27 maggio a Comitini la cerimonia di posa della prima pietra per l'avvio del cantiere di ristrutturazione della scuola elementare e media di via Apollo XI a Comitini.

Gli interventi saranno finanziati con le risorse del Pnrr per un ammontare di un milione di euro, cui si aggiungono altri 400mila euro per l' efficientamento energetico.

La struttura era chiusa da anni.

"Sono contento perché questo ennesimo risultato portato a casa - dice il sindaco Luigi Nigrelli - dimostra il lavoro e il serio impegno della mia amministrazione e degli uffici comunali. Lavorando tutti nella stessa direzione è impossibile non accedere ai finanziamenti. Da quando mi sono insediato ho sempre dato il massimo per migliorare la vivibilità in città. Pian piano i risultati stanno arrivando e, siamo al lavoro per ottenere un altro finanziamento per la palestra scolastica adiacente al plesso di via Apollo XI, avendo già individuato una adeguata misura".