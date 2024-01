Lavori pubblici, l'asilo "Esseneto" tornerà a nuova vita: via al recupero

E' da anni simbolo di degrado e di abbandono nel quartiere del Campo sportivo: adesso, dopo oltre un decennio di chiusura, l'asilo "Esseneto" potrà tornare a nuova vita.

I lavori di riqualificazione, per un importo di un milione di euro, sono stati aggiudicati a dicembre e adesso l'impresa ha fisicamente preso possesso del cantiere trovando solo devastazione: pareti abbattute, impianti distrutti, intere aree invase da sterpi e rifiuti, parti annerite dagli incendi. A questo si aggiungono i problemi strutturali che hanno portato alla chiusura ormai anni addietro.

Gli interventi consentiranno di consolidare la struttura e poi la doteranno degli impianti e dell'adeguamento necessario da un punto di vista energetico.

"Sono molto soddisfatto di essere riuscito a mantenere una promessa fatta al dirigente scolastico della struttura, in occasione del primo incontro da assessore nella struttura e di poter vedere dopo poco tempo, gli operai all'opera, per restituire alla città l'asilo Esseneto - dice l'assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato -. E' un'occasione importante che non potevamo farci scappare, tenuto conto della carenza di edifici sicuri in materia di edilizia scolastica che abbiamo ereditato".