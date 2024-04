Il risultato

Il Carnevale di Sciacca porta soldi al Comune: incassati 150mila euro

Il sindaco: "Siamo di fronte a un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Per la prima volta nella storia, il Municipio non solo è riuscito a contenere le spese iniziali per una manifestazione di grande importanza per la tradizione della città, ma ha addirittura conseguito un utile"