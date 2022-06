Piazza del Vespro, il Comune punta all'esternalizzazione dell'impianto polifunzionale

Ancora una gestione privata in arrivo per impianti del Comune di Agrigento. Se l'ente nei giorni scorsi ha avviato le procedure necessarie a individuare chi andrà ad occuparsi del parcheggio pluripiano di via Empedocle, oggi attraverso una delibera di giunta arriva anche la predisposizione degli atti che consentiranno di individuare chi potrà gestire l'impianto polivalente di piazza del Vespro al Villaggio Mosè, in un'area già oggetto di interventi di riqualificazione.

Proprio grazie alle attività condotte per il recupero dell’impianto polivalente, lo stesso può oggi inquadrarsi tra gli “impianti sportivi imprenditoriali, cioe? impianti il cui costo di gestione sia coperto dagli introiti che le attivita? in esso svolte riescono a produrre".

Quindi la Giunta ha autorizzato gli uffici a procedere ad un'attività di ricerca dei privati che dovranno gestire la struttura: tutto dovrà essere fatto con bando pubblico.