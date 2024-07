Comune è emergenza organico, via ad un piano di assunzioni: anche il comandante della polizia locale

Comune di Agrigento sempre più in emergenza risorse umane, via a un piano di assunzioni in diversi settori per il prossimo triennio. Tutto è contenuto nel piano di fabbisogno del personale adottato nei giorni scorsi dalla giunta comunale.

Un atto che parte di un fatto: dal 2024 al 2026 andranno in pensione 44 lavoratori, 19 dei quali solo nel 2024. Il provvedimento però prevede la necessità di assunzioni anche per cause inattese ed esterne, come ad esempio la procedura di individuazione di un dirigente del settore polizia municipale ma anche un capo di gabinetto per il sindaco. Un ruolo, questo, ricoperto fino all'arresto da Gaetano Di Giovanni. A questo si aggiunge un incarico per il supporto e coordinamento delle azioni relative al Pnrr. Costo complessivo previsto, 140mila euro annui.

Altre assunzioni a tempo indeterminato sempre a carico dell'ente, con parziale copertura della regione per il personale Lsu, riguarderanno: 1 dirigente amministrativo; 3 agenti di polizia locale; 3 assistenti sociali; esperto di progettazione servizi sociali; funzionario contabile; 1 psicologo; 1 esecutore amministrativo. A questi si aggiunge la trasformazione dei contratti in a tempo indeterminato di 2 funzionari incaricati con fondi dell'Agenzia di coesione per il Pnrr. Costo previsto, circa 488.300 euro.

Per quanto riguarda la assunzioni con fondi Pnrr: 1 ingegnere; 2 specialisti in attività amministrative e contabili; 1 specialista in transizione digitale; 1 specialista in materie giuridiche; 1 specialista in transizione ecologica. In ultimo il Comune prevede l'assunzione di 1 sociologo con un contratto però di solo 18 mesi, cui si aggiungono 12 assistenti sociali con risorse del "Fondo povertà" intercettate dal distretto socio sanitario. Costo previsto, 708mila euro.

Il Comune, che comunque in larga parte dei casi procederà prima con procedure di mobilità volontaria tra enti, ha inoltre in programma di assumere in comando 12 persone al momento in servizio alla Srr per l'ufficio Tari. A questo si aggiungerà l'avvio delle procedure di richiamo in servizio di personale del ministero della Difesa.