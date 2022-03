Coronavirus, dipendente comunale senza green pass: sospeso dal servizio

Istruttore amministrativo senza green pass. Acquisita la comunicazione, i dirigenti di palazzo dei Giganti lo hanno sospeso. L'impiegato comunale, assunto a tempo indeterminato, risulterà - con decorrenza primo marzo - assente ingiustificato. Avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro e non avrà alcuna conseguenza disciplinare - esattamente per come imposto dal Governo -, ma per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento (anche di natura previdenziale).

L'impiegato comunale senza certificazione verde Covid-19 - sempre secondo quanto disposto dal Governo - risulterà assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione o fino al termine dello stato di emergenza.

L’accesso dei dipendenti pubblici ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di in tema di green pass è punito - stando sempre alle previsioni governative - con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto a seguito di segnalazione.