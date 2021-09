Comune di Sciacca, si cercano 28 nuovi dipendenti: ecco tutti i dettagli

Si riaprono i termini del concorso pubblico al Comune di Sciacca per la copertura di 28 posti per vari profili professionali. Il bando sarà pubblicato domani in gazzetta ufficiale, per quanto il concorso fosse stato bandito a marzo: a seguito del decreto del ministro della Pubblica amministrazione legato all’emergenza Covid, infatti, è stato riformulato prevedendo la riduzione delle prove d’esame.

Le domande potranno essere presentate da venerdì 1 ottobre e fino alla mezzanotte del 21 ottobre. Sono state già depositate 7000 richieste di adesione che adesos potranno essere integrate, spiega il Comune.

"Per la presentazione delle domande, si dovrà utilizzare unicamente il sistema online accessibile direttamente dal portale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) attraverso il link 'concorso pubblico' - dice una nota -. Nella pagina, si trovano il collegamento per compilare la domanda di partecipazione e quello alla Gazzetta Ufficiale (saranno attivati domani) e una pagina con le Faq con tutte le risposte ai principali dubbi e quesiti".

Ecco i posti a disposizione: quattro posti per istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D); un posto per istruttore direttivo di polizia municipale (categoria giuridica D); due posti per istruttore direttivo assistente sociale (categoria giuridica D); cinque posti per istruttore direttivo amministrativo/contabile (categoria giuridica D); quattro posti per istruttore tecnico (categoria giuridica C); cinque posti per agente di polizia municipale (categoria giuridica C); sei posti per istruttore amministrativo/contabile (categoria giuridica C) e un posto per istruttore esperto informatico (categoria giuridica C).

Chi è interessato a partecipare al bando potrà contattare telefonicamente il responsabile dell’Ufficio personale Rosario La Rovere (telefono 092520111) o rivolgersi alla società Osanet per eventuali problemi informatici.