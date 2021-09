Lavori in corso in diverse zone della città: ecco come cambierà il traffico

Interventi sono previsti in via Salso, in via XXIV Maggio e in piazza Gondar

Via ad interventi in diverse strade cittadine, cambia il traffico.

Un primo provvedimento è stato firmato per consentire i lavori in via Salso. L'ordinanza disposta dal dirigente della polizia municipale impone l'instituzione del divieto di sosta con rimozione nel tratto compreso tra il corso Garibaldi e la via Salso, dalle 8 del 9 settembre alle 17 del 30 settembre 2021 fino al termine dei lavori.

Una seconda ordinanza è stata firmata per regolamentare la disciplina veicolare in viale XXIV maggio e in piazza Gondar per consentire all'Aica di effettuare alcuni lavori sulla rete idrica.

Nel dettaglio, l’ordinanza impone un divieto di transito e di sosta con rimozione in viale XXIV Maggio per i giorni 7 e 8 settembre e in piazza Gondar per il giorno 9 settembre 2021.