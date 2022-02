Progetti di utilità collettiva: ecco l'elenco delle attività che saranno svolte

Progetti di utilità collettiva, la giunta municipale di Canicattì approva il catalogo delle iniziative da svolgere. Quattro i progetti: “Tutti in biblioteca", "Manutenzione e pulizia degli spazi verdi di tutte le strutture scolastiche di competenza comunale", “Manutenzione e cura degli spazi verdi del territorio comunale (Cimitero)” e "Manutenzione e cura degli spazi verdi del territorio comunale”.

"Le finalità del primo progetto 'Tutti in biblioteca' riguardano il supporto all’organizzazione della partecipazione ad eventi, convegni relativi al mondo del libro, agli incontri con autori, scrittori, giornalisti, divulgatori di cultura, l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi offerti dalla biblioteca con un maggiore coinvolgimento della popolazione - spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Franco Giordano -. Saranno circa 10 i beneficiari da impegnare in questo progetto per 32 ore mensili. Il progetto 'Manutenzione e pulizia degli spazi verdi di tutte le strutture scolastiche di competenza comunale' è mirato al mantenimento del decoro degli spazi verdi. Si stima l’utilizzo di 15 beneficiari per 32 ore mensili. Il progetto 'Manutenzione e cura degli spazi verdi del territorio comunale (Cimitero)' che riguarderà il servizio di custodia, vigilanza, supporto alla manutenzione ordinaria, gestione del flusso di utenza, mantenimento del decoro. Previsti 15 beneficiari per un monte ore mensile di massimo 32 ore. L’ultimo progetto, quello riguardante la 'Manutenzione e cura degli spazi verdi del territorio comunale' è finalizzato al mantenimento del decoro degli spazi verdi con particolare cura delle aiuole. Per l’espletamento dello stesso sono stimati 20 soggetti che presteranno un’attività mensile massima di 32 ore. Riteniamo che l’attivazione di questi progetti - conclude l’assessore Giordano - seppur temporaneamente, porterà da un lato a migliore le condizioni economiche per alcune famiglie e dall’altro al miglioramento di alcuni servizi utili alla collettività”