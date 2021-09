Bonus bebè 2021, le domande scadono il prossimo 29 ottobre

La somma di mille euro potrà essere ottenuta per i nati tra luglio e settembre

Scade il prossimo 29 ottobre il termine per presentare le domande di accesso al "bonus bebè" che consente di ottenere mille euro per la nascita di un figlio se venuto al mondo tra il primo luglio e il 30 settembre.

La domanda, opportunamente compilata, firmata e corredata di fotocopia documento di riconoscimento, Isee, copia permesso di soggiorno per i

soggetti extracomunitari, copia eventuale provvedimento di adozione, tutti in corso di validità, dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo generale, che si trova al piano terra del Palazzo di città in corso Umberto I.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste negli uffici comunali del centro culturale San Domenico in piazza Dante. Per saperne di più visita la sezione dedicata del sito istituzionale a questo link.