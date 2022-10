Niente assistenza ai disabili nelle scuole, Cgil diffida il Comune

Niente servizio Asacom e di assistenza igienico personale per gli alunni con disabilità nelle scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Canicattì, la Cgil diffida il Comune ed è pronta a chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.

"Visto che il servizio in oggetto è fondamentale per la partecipazione degli alunni disabili alle attività didattiche - scrive il responsabile del dipartimento politiche per le dissabilità Franco Gangemi - tenuto conto che codesta amministrazione, pur stimolata diverse volte dalla segreteria della Camera del Lavoro, si ostina a non avviare il servizio e che tale atteggiamento si configura come grave e palese violazione dall’art. 34 della Carta Costituzionale inerente il diritto allo studio di ogni cittadino".

Il sindacato, appunto, annuncia la volontà di "rivolgersi all’autorità giudiziaria competente affinchè sia demandato ad essa il compito di stabilire se le normative regionali vigenti in materia sono state applicate correttamente o meno e se taluni atti siano conformi alle leggi da cui promanano o siano invece contro legge".

Dato che in provincia ci sono anche altre scuole che non hanno ancora attivato il servizio resta da capire se il sindacato agirà nello stesso modo con altre amministrazioni.