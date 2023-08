Comune, arrivano i rinforzi: prendono servizio altri 14 dipendenti

Entro dicembre entreranno in servizio 14 nuovi dipendenti al Comune di Sciacca. Gli uffici hanno approvato i verbali della commissione esaminatrice dando il via libera alle procedure di assunzione. Fra i posti coperti pure quello per un commissario di polizia municipale.

Il primo gruppo di nuovi dipendenti assunti nelle otto selezioni dei mesi scorsi, composto da venti unità, è in servizio già da qualche mese. Gli altri lo saranno entro la fine dell’anno. Inizialmente erano 28 le assunzioni in programma.

A determinare la possibilità di ampliare il numero, sulla base del concorso, la delibera di giunta del marzo 2022 riguardante la dotazione organica del piano triennale del personale per il triennio 2022-2024 e la successiva autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie per sei assunzioni derivanti dall’annualità sempre per il 2022.