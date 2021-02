Servizi terapeutici e riabilitativi per i soggetti disabili, riprendono le attività

Sono in totale una quarantina i soggetti che usufruiranno di queste attività

Sono in corso di erogazione da parte del Comune di Palma di Montechiaro i servizi terapeutici e riabilitativi per i soggetti disabili. Le attività si svolgeranno nei locali di via Togliatti dell'associazione Afadi mentre a svolgere le attività sarà l'associazione Aias di Agrigento.