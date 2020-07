Referendum del 20 e 21 settembre, è possibile il voto per corrispondenza: ecco come

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Ufficio Elettorale del Comune di Agrigento informa gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche ed i loro familiari conviventi, della possibilità di optare per il voto per corrispondenza, in occasione delle elezioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. Si ricorda che l'elettore deve risiedere all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale.

Il relativo modello di opzione, da compilare in tutte le sue parti, è scaricabile dal sito del Comune di Agrigento e dovrà pervenire direttamente al Comune di Agrigento entro il 19 agosto p.v.