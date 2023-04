"Cade a causa di una buca piena d'acqua", Comune paga 4mila euro

Cade a causa di una buca colma d'acqua nascosta alla vista, il Comune punta ad evitare un processo che lo vedrebbe perdente e propone il pagamento dei danni.

Ennesimo caso che vede il Municipio di Agrigento scegliere una soluzione cosiddetta "transattiva" per provare a ridurre le somme spese dall'ente.

La vicenda risale al 2020: la donna stava percorrendo a piedi via Fosse Ardeatine quando appunto mise il piede in una buca che era però piena di pioggia e non era quindi pienamente visibile. La caduta fu violenta e la cittadina si procurò diverse ferite per le quali adesso chiede appunto un risarcimento.

Per l'Ente la soluzione migliore è quella di pagare una somma ritenuta congrua e che sarà ovviamente minore di quanto avrebbe dovuto saldare in caso di un processo che si annuncia con una conclusione scontata.