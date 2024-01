Via al maxi piano di lottizzazione "Regina" a Cannatello: previste decine di nuove abitazioni

Dopo circa 20 anni di sostanziale stop, si inizia a costruire nell'area monte di Cannatello, nella cosiddetta zona C4. La giunta comunale di Agrigento ha infatti approvato un maxi piano di lottizzazione chiamato “Regina”, che occuperà oltre 46.300 metri quadri di territorio tra le vie Cavaleri Magazzeni e via Universo, per la realizzazione di una trentina di "Case familiari con orto".

Si tratta di una edilizia particolare, pensata proprio per quella zona della città che è stata nel tempo più volte "stuprata" dall'edificazione abusiva. Si tratta - sulla carta - quindi di abitazioni di dimensioni tutto sommato contenute rispetto all'area verde che dovrà circondarle e che fino ad oggi non è stato possibile realizzare. Questo piano, infatti, risale al 2018 e per anni è stato oggetto di contenzioso anche con l'Ente, con un commissario ad acta nominato in seguito ad un ricorso al Tar per chiarire lo stop che, per decenni, ha costretto i proprietari di tutti i terreni ricadenti nella stesa zona C4 a pagare l'imu come se si trattasse di terreni edificabili senza poter effettivamente realizzarvi nulla.

Questo a causa di una lunghissima vicenda legale che ha riguardato il tema della vigenza o meno dell'attuale piano regolatore generale (che risale al 2009) e un'altrettanto lunga querelle tra Comune e Regione. Tutto si è adesso sbloccato nei mesi scorsi con un atto di giunta, poi approvato dal Consiglio comunale, che ha determinato i parametri urbanistici relativi al dimensionamento a si sono dovuti uniformare piani di lottizzazione già presentati (e in attesa di risposta) e quelli che saranno redatti dai cittadini proprietari di aree nella zona C4.

Guardando gli atti pubblicati, tuttavia, emerge un dettaglio: risultatno diversi edifici, di diversi proprietari, in ogni particella in ognuna di esse. In sintesi: nel rispetto della volumetria prevista, invece che realizzare abitazioni di uno, due piani, si realizzeranno fino a cinque edifici da un piano, tutti intestati a persone diverse. Nel momento in cui queste case dovessero essere vendute a terze persone, essendo poi impossibile il frazionamento successivo, questi dovranno poi dividersi lo spazio tra più persone con successive scritture private. La conseguenza è che in alcuni casi ogni abitazione sarà inserita su un lotto minimo non di 2mila, ma di soli mille metri quadri o anche meno.

Poco orto e molto cemento.

L'atto, una volta deliberata dalla giunta, dovrà poi passare dal consiglio comunale.