Gli uffici comunali sono sempre più vuoti: mancano oltre 120 lavoratori

Al Comune di Agrigento è sempre più "emergenza personale". L'ente, a causa del progressivo invecchiamento dei dipendenti in servizio, si sta letteralmente "svuotando" senza che vi sia all'orizzonte alcuna effettiva possibilità di rimettere in linea i numeri.

La Giunta Miccichè, nei giorni scorsi, ha infatti deliberato il pensionamento di 12 lavoratori che appunto hanno raggiunto il limite d'età previsto. Questi si vanno ad aggiungere ad un centinaio di dipendenti che hanno lasciato il loro posto dal 2015 ad oggi.

L'ultimo censimento, del 2020, parlava di appunto 116 pensionati (molti con l'agevolazione della "quota 100") negli ultimi 5 anni, con un allarme generalizzato sulla "stabilità" degli uffici comunali visto l'alto numero di fuoriuscite previste.

Una situazione che, ovviamente, non ha effettivi margini di miglioramento stante che il Comune ancora oggi non ha né le risorse economiche né i margini per provvedere alle assunzioni. Questo perché, al netto delle problematiche note e arcinote da un punto di vista finanziario, oggi sono subentrati i problemi connessi alla recente richiesta della Corte di Conti di urgenti misure correttive.

Sono quindi bloccate le nuove assunzioni (il piano del fabbisogno del personale è stato già redatto, ma è in "frigo" in attesa di tempi migliori), a partire da quelle per il nuovo dirigente del settore tecnico e di fatto fintanto che questa fase non sarà superata sono bloccate tutte le procedure che potrebbero dare nuovo "ossigeno" alla struttura organizzativa dell'Ente.

Il Comune dovrà quindi continuare a fare di necessità virtù, pensando ad esempio a misure come la mobilità interna da altri enti pubblici, sempre che si riesca a trovare qualcuno disponibile a venire a lavorare in un ente in queste condizioni.