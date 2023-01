Manutenzioni stradali nella zona a valle della città: lavori verso il completamento

È in fase di completamento il rifacimento del manto stradale di via Rosario di Salvo al Villaggio Mosè, una delle principali strade di collegamento da e verso viale Cannatello da tempo in gravissime condizioni a causa della pioggia e dele mancate manutenzioni.

"Abbiamo da poco dato notizia della messa in sicurezza del viale dei Giardini, ancora in corso - affermano il sindaco Francesco Miccichè e l'assessore Gerlando Principato - e adesso siamo felici di dare notizia anche della messa in sicurezza della via Rosario Di Salvo. Abbiamo abbandonato la vecchia idea, protrattasi negli anni, della manutenzione stradale vista come una problematica irrisolvibile inserendola nelle necessarie migliorie da apportare per migliorare la qualità della vita degli agrigentini – afferma l’assessore Gerlando Principato –. Abbiamo realizzato un piano relativo alle manutenzioni stradali incentrato soprattutto su asfaltatura completa di strade e sistemazione di marciapiedi. E lo stiamo facendo con i vari finanziamenti ottenuti dalla Regione e dal Ministero, ma anche con le somme provenienti dagli introiti dei condoni edilizi e dei permessi di costruire".

Tante zone della città restano però in stato di totale abbandono e degrado, con enormi buche stradali che non mancano di provocare incidenti e danni ai cittadini, anche nelle aree più centrali.