Muro di via Alessi a rischio, dopo 12 anni via alla progettazione per il consolidamento

Dopo dieci anni affidati i lavori di consolidamento del muro della via Alessi, adiacente alla via Papa Giovanni XXIII. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale di Agrigento.

Le somme per le indagini geognostiche necessarie furono stanziate nel 2017, anno in cui gli uffici tecnici del comune hanno redatto un progetto di fattibilità tecnico ed economico a cui non ha avuto seguito alcun atto amministrativo per dichiarata mancanza di fondi.

"L’intervento di consolidamento della via Alessi - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato – riguarda un versante a ridosso del quale sorgono delle abitazioni. Negli anni, nonostante la nomina di commissari ad acta e i vari solleciti da parte della Procura della Repubblica, le precedenti amministrazioni non hanno valutato questo intervento come prioritario. Non così per la giunta Miccichè. Infatti appena avuta l’assegnazione della Lavori pubblici nell’aprile 2021 – prosegue l’assessore Principato -, ho chiesto agli uffici competenti ragguagli della nota ricevuta dalla Prefettura di Agrigento, e del perché il lavoro non fosse mai stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Da lì si è provveduto all’inserimento delle somme circa 76 mila euro, maggiorate rispetto al 2017 di circa 16.000 euro, nello schema di bilancio 2021-2023 e definitivamente utilizzabili dopo l'approvazione in consiglio comunale del 27 dicembre 2021".