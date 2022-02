Un milione di euro per rifare la strada e i marciapiedi di viale Emporium

Un milione di euro per la manutenzione straordinaria delle arterie stradali e marciapiedi di viale Emporium a San Leone. Ad ottenerli, dopo aver partecipato al bando, è il Comune che, di fatto, vuole sistemare quella che è l’arteria d’ingresso alla località balneare.

A causa dell’elevato traffico che, soprattutto nel periodo estivo, interessa la frazione di San Leone, la strada necessità di urgenti interventi di manutenzione straordinaria. "Il manto stradale è usurato e si presenta assai deteriorato, diversi tombini a causa di cedimenti localizzati risultano a quota inferiore rispetto alla superficie carrabile - hanno spiegato dal Comune - . Inoltre, a causa del taglio, necessario, di alcuni alberi che stavano danneggiando con le loro radici sia la superficie stradale che le limitrofe abitazioni, i marciapiedi risultano dismessi e incoerenti comportando un rischio per i pedoni che sono costretti a scendere sulla via carrabile per oltrepassare l’ostacolo".

Il progetto prevede l’eliminazione dei tronchi residui esistenti attraverso il taglio a raso degli stessi ed il successivo ripristino della porzione di marciapiede interessata. E’ in progetto anche il rialzo dei tombini e delle caditoie per il ripristino della sicurezza stradale ed, infine, - stando a quanto annunciato dall'amministrazione comunale di Franco Micciché - si ripristinerà il manto di usura della superficie carrabile che verrà scarificata e ripavimentata. "Ringrazio l’assessore Gerlando Principato e gli architetti Gaetano Greco e Ivano Agostara per il risultato raggiunto" - ha detto il sindaco di Agrigento - .