Controllo di vicinato, flop perché nessuno ha partecipato? I cittadini smentiscono il Comune

Controllo di vicinato un flop di partecipazioni? Quasi.

Nei giorni scorsi Agrigentonotizie.it ha dato notizia di quanto emerso in Consiglio comunale: l'attuale assessore alla Polizia locale Carmelo Cantone, rispondendo ad una interrogazione della consigliera Roberta Zicari, ha infatti spiegato che l'iniziativa, presentata un anno prima, è infatti naufragata perché nessuno si sarebbe presentato.

Dopo la pubblicazione dell'articolo però sono stati i cittadini a farsi sentire, spiegando che, invece, loro in effetti avevano compilato il modulo on line messo a disposizione dal Comune, ma che in effetti nessuno li aveva poi contattati. Altri, molto più semplicemente, non avevano alcuna idea del progetto perché non era stato adeguatamente comunicato.