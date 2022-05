Vicenda Suv, il Comune rompe il silenzio: "Avviata interlocuzione con il Ministero, poi prenderemo una decisione"

"Ho incontrato ed ascoltato l'assessore Vullo, il quale mi ha rimesso le sue considerazioni. Ho detto sin dal primo giorno, e continuo a dirlo, che non esiterò ad assumere le opportune determinazioni, allorquando si sarà definitivamente chiarita questa vicenda".

A dirlo, dopo giorni di silenzio, è il sindaco di Agrigento Franco Micciché. Tutto è contenuto in una nota giunta alle redazioni nelle prime ore della mattinata. Un documento che sembra in linea con quanto finora trapelato: massima cautela, nelle more di capire cosa è accaduto e nella convinzione - di fondo - che il Comune abbia ben operato.

"Ci troviamo di fronte a tre provvedimenti, drasticamente opposti ed inconciliabili - dice Micciché -: da un lato le due note conclusive dei diversi procedimenti ispettivi dei Dipartimenti Famiglia ed Autonomie Locali della Regione, che sanciscono la legittimità dell'operato degli uffici comunali e dispongono l'archiviazione dei procedimenti; dall'altro il provvedimento del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dispone una revoca parziale".

Un'argomentazione, questa, che il sindaco aveva già anticipato informalmente a chi gli aveva chiesto informazioni sulla vicenda, ma che non convince esattamente tutti: cercare un "riparo" in un parere offerto da un ente divers da quello direttamente coinvolto in questa vicenda non parrebbe la strategia migliore in assoluto e somiglia, un po' troppo, a quanto fatto nei confronti dello stesso Dipartimento alla Famiglia, quando il Comune chiese un parere sulla correttezza della spesa per l'acquisto di suv e pc e il Dipartimento rispose qualcosa che può essere riassunta come "Sì, ma non è una legittimazione alla spesa in questa direzione".

"Comunico pertanto che i nostri uffici hanno avviato un'interlocuzione epistolare col Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dice infine Micciché - con osservazioni e richieste di chiarimenti affinché, una volta per tutte e possibilmente in tempi rapidi, si definisca tale vicenda. Per questa ragione, e nell'attesa dell'esito finale, ho deciso di sospendere ogni decisione".

Resta da chiarire quali decisione è pronto ad assumere: riguarderanno l'assessore Vullo? Riguarderanno il dirigente che ha firmato gli atti di questa vicenda, o lo stesso futuro di questa amministrazione?