Vicenda Suv: dopo una settimana regna il silenzio da parte del Comune

Sono passati esattamente 6 giorni da quando Codacons ha diffuso la nota del Ministero rivolta all'associazione (che per prima aveva presentato un esposto) che annunciava senza margini di replica la revoca dei 131mila euro destinati al Comune di Agrigento per attività estive delle famiglie e che sono stati spesi, come ormai noto, per l'acquisto di alcuni Suv e alcuni pc.

Una finalità definita "eccentrica" dallo stesso Dipartimento competente, che ha quindi avviato le procedure per ottenere dall'Ente la restituzione delle somme. Una nota, quella di Codacons, che seguiva di quasi 15 giorni la prima lettera inviata al Comune a fine aprile in cui il Ministero era ancora più chiaro su quanto accaduto e sul perchè si sia ritenuto che la spesa fosse al di fuori di quanto previsto e consentito per quello specifico bando.

Ci eravamo attivati per chiedere una replica a Palazzo dei Giganti, ottenendo rassicurazioni in tal senso: l'Amministrazione ci ribadiva di aver operato correttamente e che a brevissimo, nel giro di un pomeriggio o al massimo un giorno avrebbe detto la propria. Seguivano annunci di ricorsi contro la decisione del Ministero e quant'altro.

I giorni sono passati, ma di repliche o risposte non ne sono arrivate, nonostante il sindaco abbia continuato a rassicurare tutti sul fatto che nulla era così scontato, che il Dipartimento si era sbagliato, che il Municipio avesse seguito le regole e avesse anche dalla propria il parere di altri enti.

Un silenzio che, politicamente, è pesantissimo e che pare stia stretto persino tra le mura di Palazzo San Domenico, senza che questo abbia - tuttavia - spostato di un centimetro la linea d'azione del sindaco che, appunto, al momento resta silente.

Noi, continuiamo ad attendere una replica su questa vicenda, se una ve ne sarà.